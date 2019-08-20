Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в праздновании Дня города

Во вторник, 20 августа, на заседании президиума правительства Москвы, которое провел мэр столицы Сергей Собянин, обсудили программу празднования Дня города. Оно пройдет 7 и 8 сентября и будет насчитывать свыше 250 мероприятий. Программа празднования была составлена с учетом мнений москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ.

Как доложил министр правительства столицы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, центральной площадкой празднования Дня города станет Тверская улица. По традиции ее вновь сделают пешеходной. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ, которому посвятят четыре тематические площадки. На них разместятся копии главных фигур выставки, появится также восьмиметровый скалодром в виде культового и ныне утраченного павильона «Главхладпром». Перед посетителями выступят артисты в костюмах продавцов мороженого. В интерактивной форме также обсудят планы развития ВДНХ.

Как и в прошлые годы, в День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли. Для них выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах — от джаза до инди, от рока до эстрады. Проект «Золотая Маска» в городе» привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья.

Помимо Тверской улицы, праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок по всему городу. Москвичей поздравят более тысячи популярных исполнителей. Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, в парке «Кусково» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно». В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль с участием молодых исполнителей и известных артистов. В «Музеоне» будут ждать ценителей моды — там организуют театральные перформансы, творческие мастер-классы, а также модные показы молодых российских дизайнеров и образовательную программу по вопросам современной моды. Вечером пройдут концерты с участием популярных исполнителей.

На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль «Добрая Москва» — ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов. Для гостей будет организован концерт с участием популярных исполнителей, мастер-классы, выступления уличных театров. На Арбате пройдет музыкально-поэтическая программа. В парке «Зарядье» гостей ждут выступления симфонического оркестра, академического хора и уличных театров. Специально для праздника организаторы готовят программу, объединяющую выступления оперных солистов и театрализованные представления артистов.

Запланировано несколько специальных проектов. Так, на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата. К участию приглашаются все желающие. В рамках праздника состоится два массовых заплыва.

Самое ожидаемое и необычное шоу запланировано на площадке Москвы-Сити. В честь 872-летия Москвы российские и зарубежные спортсмены собираются установить мировой рекорд по хайлайну — они пройдут по стропе между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров. Выступления состоятся 7 и 8 сентября. Спортивный праздник в День города пройдет в «Лужниках».

Как рассказал министр столичного правительства, глава Департамента культуры Александр Кибовский, традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.

Читайте также: Четыре тематических лаунж-зоны появятся на Тверской ко Дню города