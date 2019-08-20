Видео первого полета шеститонного беспилотника опубликовали в Минобороны
Представители Министерства обороны Российской Федерации 20 августа опубликовали на официальном YouTube-канале ведомства видеозапись первого полета шеститонного беспилотника «Альтиус-У».
Интернет-пользователи теперь имеют возможность увидеть как маневры аппарата, так и его посадку.
Сам первый полет беспилотника продлился 32 минуты на высоте 800 метров на территории одного из испытательных аэродромов. Все необходимые маневры были сделаны в автоматическом режиме. Каждая система, как говорят в Минобороне, сработала штатно. Сведения передает РИА Новости.
Именно продемонстрированная модель «Альтиус-У» — это финальная в визуальном отношении версия беспилотника.
Уникальность аппарата заключается в возможности управлять им через спутниковый канал. Отмечается, что данная опция позволяет практически не ограничивать радиус применения беспилотника.
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