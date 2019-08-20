Волейбольная арена для «Динамо» будет готова к концу года
Волейбольная арена для «Динамо» будет готова к концу года, заявил во вторник, 21 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Многофункциональный комплекс Match point возводится возле Кутузовского проспекта. В здании переменной этажности расположатся апартаменты, паркинг и детский сад. Рядом строится крупный спортивный и социально-значимый объект — волейбольная арена международного уровня на 3500 зрителей, которая станет домашней площадкой для команды «Динамо».
— До конца года Москва получит еще один прекрасный спортивный объект, — отметил заммэра. — Арена станет центром, построенным в соответствии с международными стандартами. Проект реализуется за деньги инвестора и при участии Федерации волейбола.
По его словам, город со своей стороны построит парковку у многофункционального комплекса, чтобы жители улицы Василисы Кожиной не испытывали сложностей с тем, чтобы оставить личный автотранспорт.
— Также мы возводим пешеходный переход рядом с волейбольным центром. Он свяжет улицу Василисы Кожиной и Кутузовский проспект, — сообщил Марат Хуснуллин. — В начале следующего года он будет сдан.
Напомним, что возведение комплекса Match point началось осенью 2015 года. Общая площадь объектов — более 200 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят порядка 17 миллиардов рублей.
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