Спортивный комплекс с ледовой ареной построят на северо-западе Москвы
В районе Покровское-Стрешнево планируется строительство спортивного комплекса. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.
По его словам, общая площадь объекта составит 30,6 тысячи квадратных метров. В здании появится пятиэтажный центр художественной гимнастики, пятиэтажная ледовая арена и трехэтажный центр автомобильного спорта.
Ледовая арена будет включать две площадки с трибунами на 280 и 140 мест, пункт проката, помещения для ремонта инвентаря, медицинский кабинет и спортивные залы. Прилегающую к спорткомплексу территорию благоустроят и озеленят. В здании предусмотрена подземная автостоянка, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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