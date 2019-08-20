Гороскоп: какие знаки зодиака наиболее домовиты

Овен

Овен — не важно, мужчина или женщина — собственник жуткий. Все, что находится в его распоряжении — дом, огород, сад, квартира, — все находится под его чутким наблюдением. В семейной жизни партнер не может претендовать на полноправие. И ладно бы они были идеальными хозяевами. Но они равнодушны к идеальному быту.

Телец

Представители этого знака хозяева от Бога. Они любят создавать комфорт, готовить сложные блюда, всех кормить, сажать цветы. В их доме всегда пахнет едой, и все это на фоне хорошо обустроенного интерьера. Денег они на все это не жалеют. Поэтому, попадая в их лапы, партнеры могут забыть о бытовых неурядицах и рутине.

Близнецы

Вечное движение Близнецов отражается и на их способностях вести хозяйство. Постоянно что-то менять, делать ремонт, перестановку, переделывать дачу, достраивать, пристраивать. Как только заканчивается одно дело, тут же возникает что-то новое. Несмотря на это, в доме Близнецов достаточно спокойно.

Рак

Для Раков дом — особое место, где они чувствуют себя спокойно и комфортно. Здесь они могут не скрывать свою натуру и быть самими собой. Привязанность к своему дому проявляется у Раков во всем — они ухаживают за своей «берлогой», как за любимым цветком. Всячески украшают и облагораживают. Каждый уголок будет насыщен личной атрибутикой, связанной с воспоминаниями.

Лев

У Львов дома все знают, кто хозяин, кто решает, что будет куплено, чем украшено, какой дизайн он хочет, и возражения его не очень-то волнуют. Потому что у Льва в голове уже есть концепция. Это же касается и дачи. Сам работать в поте лица над будущим урожаем Лев не будет, но процесс организует быстро за счет помощников.

Дева

Если придете в дом к Деве, то сначала вас попросят снять обувь, аккуратно повесить верхнюю одежду и помыть руки. Потому что здесь живет настоящий диктатор, любящий чистоту и порядок. В этой империи педанта не будет хлама. Девы как знак земли очень любят выращивать комнатные цветы, разводить палисадники, копаться на даче.

Весы

У Весов дома все опрятно и приятно, никаких ярких тонов, громоздких деталей в интерьере. Отличный вкус и врожденная тяга к украшательству позволяют им создавать вокруг себя пространство стильное и комфортное. Но все в меру. Когда в жизни Весов появляется партнер, то они не навязывают свои взгляды.

Скорпион

Скрытные и противоречивые Скорпионы пытаются в своем жилье как-то уместить все свои разнонаправленные увлечения и вкусовые пристрастия. Поэтому часто создается просто хаос из разных элементов. Причем приводить это все в какой-то порядок Скорпионы не торопятся — их ничто не смущает.

Стрелец

«Бытовуха» для Стрельцов — тяжелая ноша. Даже непосильная. Зачем возиться с уборкой, если все равно в доме важнее всего личность, которая там обитает. Стрельцы любят дома устраивать посиделки, тогда они могут даже сподобиться на приготовление нескольких блюд.

Козерог

Требовательные и щепетильные в вопросах быта, Козероги любят, чтобы все было как положено, поэтому любая, самая рутинная задача им по плечу. Сложные заготовки на зиму, поклейка обоев, генеральная уборка — никаких проблем. Все будет сделано в срок.

Водолей

Водолеи не любители приводить свое пространство в какой-то порядок. Их хаос только им подвластен и понятен. Причем они могут отлично готовить, заниматься разведением редких видов растений, создавать творческую атмосферу, но понятия домашнего уюта просто не существует.

Рыбы

Рыбы обустраивают свое жилище так, чтобы всем было приятно и комфортно. Поэтому никаких ярких деталей в интерьере, вычурных композиций. Все в нежных тонах, аккуратно и спокойно. Морские мотивы — это любимая история Рыб.

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Максим, 41 год, Рак, родился в Москве

— Зашел в тупик. Ничто не радует, просто нет сил. Хочу найти свой путь.

— Вы амбициозный человек и хотите получить многое от жизни. Поэтому склонны менять направления в развитии, которого вы так жаждете. При этом вы вспыльчивы, экспрессивны и рубите с плеча, если вас что-то не устраивает.

Ваш Меркурий находится в положении, когда вам нужно погрузиться во внутреннюю жизнь и социум, который сможет вас чему-то научить. Поэтому стоит попробовать завязать коммуникации в других городах и странах. Это поможет вам посмотреть на свою реализацию под новым углом.

Но помните, что ваша экспрессивность может сослужить плохую службу. Включайте мудрость, которой у вас достаточно, и вы найдете для себя новый виток в судьбе.

Александра, 33 года, Телец, родилась в Шепетовке

— Интересно узнать, в какой сфере лучше занять себя, чтобы эмоционально не выгорать и достичь максимального успеха.

— Для вас важны партнерские отношения. Как женщина, вы готовы выполнять функцию заботы, поддержки. Так как зависимость от партнера достаточно сильная, то именно реализация в семье для вас имеет значение. Работа в офисе не для вас, зато есть отличные возможности проявить себя в творчестве.

У вас получится построить отношения с мужчиной, который станет для вас ведущим по жизни. Причем партнера вы, скорее всего, встретите в другой стране. С ним сложится крепкая семья. И материальное благополучие у вас также сложится через любимого человека.

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