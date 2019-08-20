Около 30 новых объектов получит Москва ко Дню города
Порядка 30 объектов недвижимости различных назначений введут в эксплуатацию ко Дню города в столице. Как рассказал во вторник, 20 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, средства в их создание вложили и инвесторы, и городские власти.
— С учетом инвесторских объектов ко Дню города вводим порядка 30 объектов, — сообщил заммэра. — До праздника 7–8 сентября планируется ввод нескольких объектов социальной сферы, например, самой большой школы на ЗИЛе, а также около 10 детских садов и школ.
По его словам, в Москве также планируется открыть ряд дорог, развязок.
— Планируем завершить до сентября ввод дворца водных видов спорта в Лужниках, — сказал Марат Хуснуллин.
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