«Союзмультфильм» выпустит сериал по сценарию Дарьи Донцовой
Киностудия «Союзмультфильм» на октябрь 2019 года запланировала выпуск детского мультипликационного сериала, сценарий к первой серии которого уже написала Дарья Донцова.
Главными героями «Детективных историй» станут Бельчонок и Сова. Об этом 20 августа рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
По ее словам, основной аудиторией будущего сериала станут дети в возрасте от четырех до семи лет. В настоящее время, как говорит Слащева, вся линейка персонажей уже полностью разработана.
— Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели. К концу года произведем 3–4 серии, план всего на 26 серий как минимум, — передает слова Слащевой РИА Новости.
Она добавила, что в студии готовятся снимать и полнометражный мультфильм про приключения Совы и Бельчонка.
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