«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм с Чебурашкой в честь его дня рождения
Киностудия «Союзмультфильм» представила новую анимационную ленту с Чебурашкой в его день рождения, заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.
— Сегодня у нас премьера мультфильма «Переезд!» памяти Эдуарда Успенского. Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D, — рассказала Слащева.
Она добавила, что это короткий шестиминутный мультфильм, который объединяет анимационные фрагменты и документальные кадры. Режиссером проекта стала Инна Евланникова. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что карты «Тройка» с изображением Чебурашки начали продавать в московском метро.
Читайте также: Герои «Ну, погоди!» и «Умки» украсят московский транспорт в честь своего 50-летия