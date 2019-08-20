Карты «Тройка» с изображением Чебурашки начали продавать в московском метро
Московское метро представило новую тематическую карту «Тройка». Она будет посвящена юбилею известного героя советской мультипликации — Чебурашке. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Дизайн был разработан совместно со студией «Союзмультфильм». На картах будет изображен Чебурашка, держащий в лапах апельсин.
Тираж новой «Тройки» составит 10 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно с 20 августа в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри кольца.
Ранее столичный метрополитен выпустил ограниченную серию карт «Тройка» от проекта «Привет, Москва!». Они посвящены новому блоку «Литература и театр». Также в продаже есть карты с уникальным дизайном, которые приурочены к проведению международного форума «Город образования».
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