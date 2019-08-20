Супруга Гафта не пускает друзей к мужу

Супруга актера Валентина Гафта Ольга Остроумова выступила против любых посещений ее мужа. Об этом сообщает газета «Собеседник» со ссылкой на одного из друзей артиста.

Он хотел проведать Гафта в больнице. Однако Остроумова была против этого.

— Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано, — сообщил мужчина.

По его мнению, общение Гафта с друзьями и близкими людьми может пойти актеру на пользу. Однако жена артиста считает, что ее мужу сейчас необходимы тишина и покой.

Ранее Остроумова рассказала, что Гафт находится в стабильном состоянии.

7 августа СМИ сообщили, что 83-летний артист госпитализирован в одну из московских больниц с инсультом. Сейчас он проходит курс лечения в отделении неврологии.

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