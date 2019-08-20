Сергей Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

Электрички на станции Сетунь Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) останавливаются у временной деревянной платформы. После реконструкции она станет частью МЦД-1. Как продвигаются работы, во вторник, 20 августа, проконтролировали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор, председатель правления Российских железных дорог Олег Белозеров.

Реконструкция железнодорожной платформы Сетунь идет без остановки поездов. Рабочие возводят современный остановочный пункт, не нарушая графика движения электричек.

— Платформа Сетунь строится в два этапа, — рассказал Олег Белозеров. — Уже в ноябре будут готовы платформы для остановки поездов, а в мае — транспортно-пересадочный узел.

Это будет современный пешеходный переход, построенный по принципу переходов МЦК. По нему можно будет не только попасть с платформы на платформу, но и в жилые кварталы, расположенные по обе стороны станции. Для удобства пассажиров установят эскалаторы и лифты. По прогнозам, к 2025 году количество людей, пользующихся станцией, вырастет более чем на 13 процентов.

— МЦД — это новый вид транспорта, который вобрал в себя лучшие черты городского и пригородного транспорта, — подчеркнул Сергей Собянин. — По сути, это наземное метро.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В отличие от существующих железнодорожных магистралей, Московские диаметры обеспечат сквозное движение от ЦКАД до МКАД. Из области до Москвы и дальше можно будет добраться на одной электричке — без пересадок на другой вид общественного транспорта.

Комфортную поездку обеспечат современные «Иволги» — поезда российского производства. Для запуска первых двух диаметров (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) закуплены 39 составов. Из них 26 поездов уже проходят обкатку.

— Кроме того, диаметры будут интегрированы с метрополитеном: пассажиры смогут сделать бесплатную пересадку на метро, — продолжил Собянин. — При этом тарифы на электрички будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты снизятся.

Тарифы для поездов, курсирующих по диаметрам, будут утверждены в течение двух недель.

МЦД, по словам мэра, в полтора раза увеличит скорость движения, что поможет на 10–12 процентов снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру Москвы. Сейчас по проекту запланирован запуск пяти диаметров: 375 километров путей и 186 станций. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание 9,6 миллиона москвичей и жителей 17 городов Подмосковья. Ожидаемый пассажиропоток диаметров — более 300 миллионов человек в год.

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