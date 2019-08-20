Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть в жару

В столицу вернулась теплая погода, и «Вечерняя Москва» выяснила, какой рацион питания сейчас наиболее приемлем.

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, надо избегать тяжелой пищи с животными жирами. Лучше отдавать предпочтение фруктам, ягодам, овощам и зелени, использовать натуральное растительное нерафинированное масло, пить больше жидкости. Желательно, чтобы это была обычная вода, без сахара. Тогда обменные процессы в организме станут достаточно быстрыми, не будет перепадов кровяного давления и, соответственно, реакции на смену погодных явлений.

— Овощами вполне можно наесться. К примеру, запеченными в духовке баклажанами, кабачками и тыквой. В жару лучше избегать хлеба и других мучных изделий. В них высокое содержание глютена, который замедляет работу кишечника, и у человека снижается уровень энергии, отпадает желание заниматься спортом, да и просто двигаться, — сказала Дюваль.

Можно употреблять постную говядину, птицу, кролика. А вот свинины, баранины и жирных частей мяса других животных надо избегать, так же как и жареного, колбасы и сала. Все это тоже негативно влияет на кровяное давление, сказала врач-диетолог.

Также в жару допускаются крупы. Особенно рекомендуется киноа, потому что в ней много белка. Неплохо есть бурый рис, кукурузу или кукурузные хлопья на завтрак, но, опять же, без сахара. Их можно залить кокосовым молоком с добавлением воды. Получится полезное и питательное блюдо, пояснила эксперт.

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