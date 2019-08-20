«Попытка навести мосты»: политолог — о перспективах взаимоотношений России и Европы

После встречи президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, которая состоялась 19 августа, последний в социальных сетях высказал мысль о том, что будущее России тесно связано с Европой. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у политолога, может ли это стать началом улучшения отношений между государствами.

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— Я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока, — написал Макрон в ночь на 20 августа в своем Twitter-аккаунте.

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Прежде всего, нынешним положением, которое сложилось на мировой арене за последние годы, в Европе недовольны бизнес-элиты. Именно так утверждает политолог и публицист Армен Гаспарян.

— От санкционной политики по отношению к России больше всего пострадал европейский бизнес. Политики ориентировались на слова Барака Обамы, который дал понять, что вы, дескать, действуйте, а мы все компенсируем. Но он ушел, а с ним и все обещания. От нынешнего президента США Дональда Трампа зимой снега не дождешься, не то что денег. А европейские бизнесмены задают своим правителям логичные вопросы: «Доколе мы будем постоянно в положении битых?», — отметил Гаспарян.

Естественно, европейские политики начнут рано или поздно учитывать их позицию.

— Заявление, которое сделал Макрон, — это пробный «камень». Напомню, что фразу «от Лиссабона до Владивостока» он сказал Владимиру Путину. Скорее всего, это попытка начать наводить мосты в новых реалиях. Тот вид, в котором мир существует сейчас, никого не устраивает, потому что прибыли нет, — подчеркнул политолог.

По мнению Армена Гаспаряна, это может быть первым пробным шажочком к пересмотру концепции, которая складывалась на протяжении последних пяти лет.

— Мы все интегрированы в одну глобальную экономику, и попытка оттуда кого-то выдавить никогда к существенному результату не приведет. Но Обама этого не понимал — ориентировался на свои «чудесные» представления. С каждым месяцем это становится все очевиднее, — заключил Гаспарян.

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