Популярный видеоблогер Пьюдипай женился

Шведский видеоблогер Пьюдипай (настоящее имя — Феликс Чельберг) женился на своей подруге Марции Бизоньин, с которой встречался восемь лет. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, выложив снимки с торжества.

— Мы женаты! Счастливее я и быть не мог! Мне повезло разделить свою жизнь с этой замечательной женщиной, — подписал фотографии Чельберг.

Его новоиспеченная супруга, которая тоже ведет свой канал на YouTube, оставила более развернутое послание для фанатов. Она отметила, что счастье разделили с ней и ее мужем самые близкие родственники и друзья.

— Это был самый красивый день, которым я вечно буду дорожить. Я очень благодарна всем тем, кто нашел время, чтобы прийти к нам. Я чувствую себя самой счастливой и полной любви. Рада назвать Феликса своим мужем, — поделилась девушка в Instagram.

Пьюдипай — один из самых популярных блогеров на YouTube, число подписчиков его канала составляет почти 100 миллионов. Согласно данным Forbes, годовой доход блогера превышает 15 миллионов долларов.

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