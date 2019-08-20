Учитель рассказал, как проверить готовность ребенка к школе
Учитель начальной школы с 29-летним стажем, методист Любовь Ткачева рассказала в комментарии «Российской газете», как проверить, готов ли ребенок к школе.
Один из первых тестов — предложить вырезать по контуру круг. Преподаватель отметила, что ежегодно около 60 процентов ребят не могут выполнить это задание, так как они редко держали ножницы в руках.
— Поэтому первый мой совет родителям — не бойтесь давать ребенку ножницы. Дайте малышу старый журнал или раскраску. Пусть он смело вырезает картинки, — отметила она.
Также стоит проверить память ребенка, предложив ему выучить небольшое четверостишие.
Перед первым классом ребенок должен знать, как правильно держать ручку и карандаш, обводить рисунок по контуру.
По словам эксперта, у ребенка должно быть развито воображение и словарный запас — он должен уметь описывать несколькими предложениями простую картинку.
Также к школе нужно знать дни недели, времена года, различать право и лево.
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