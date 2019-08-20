Россияне заняли первое место на Международном фестивале фейерверков
Cборная России заняла первое место на Международном фестивале фейерверков «Ростех», который прошел в Москве и в этом году был посвящен театру.
Российская команда завоевала главную награду — «Ассоль», а также приз зрительских симпатий. Победители поблагодарили зрителей за поддержку.
Второе место заняла сборная Португалии, а замкнула тройку призеров Италия. Также посетители насладились выступлениями участников из Аргентины, Испании, Канады, Пакистана и Франции.
У зрителей была возможность увидеть фестиваль в режиме онлайн. Трансляцию на разных платформах посмотрели около 2,2 миллиона человек.
В 2019 году фестиваль прошел в пятый раз. Участники показали фейерверки в цветах своих флагов и пиротехнические спектакли на музыку из всемирно известных произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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