Эксперт объяснил, почему не стоит бояться блокировки банковских карт

Ассоциация банков России предложила новый способ борьбы с мошенниками. Банки предлагают блокировать карту получателя на месяц при проведении подозрительных транзакций. Как подобная инициатива повлияет на миллионы российских пользователей, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что инициатива АБР сырая и она должна пройти множество инстанций перед введением:

— Сегодня фиксируется рост карточного бизнеса, количество переходит в качество. Сервисы банков не справляются. Пока не очевидна позитивная реакция банка, на сегодняшний день мы ее не услышали. Обсуждения в Госдуме еще не состоялись, все еще впереди, но коллеги обращают внимание на непродуманные моменты предложения. Банк может заподозрить какую-то операцию. Но как он будет сообщать о ней пользователю? Банк заблокирует карту, потом клиенту нужно будет идти в полицию, а если человек в командировке или понял это задним числом? Это пока не отрегулировано. Все риски не прописаны, это очень сырая инициатива. Мы все постфактум много чего умеем, но ситуация может спровоцировать напряженность. Мне не очевидно, что эти поправки дойдут до результата. Впереди еще Дума, экспертное сообщество — все еще много раз будет меняться, — отметил Масленников, заявив, что пока бояться блокировки карт не стоит.

В пресс-службе Банка России сообщили, что системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств.

По статистике, чаще всего похищенные деньги выводятся через несколько часов после перевода, в то время как получение талона КУСП (книга учета сообщений о происшествиях) может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом, увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств.