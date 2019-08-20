Премьер-министр Италии объявил об отставке из-за кризиса в стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке. Об этом политик заявил лично во время выступления в Сенате во вторник, 20 августа.
Премьер выразил готовность выслушать все выступления, которые должны состояться в этот день в парламенте, но уже после этого завершит политический переход. Для этого он отправится к лидеру республики и будет ходатайствовать о собственном увольнении, пишет РИА Новости.
Отметим, что 8 августа свое существование прекратила правящая коалиция во главе с Конте. В нее входили «Движением пяти звезд» и партия «Лига». Лидер партии Маттео Сальвини уведомил премьер-министра о возникновении серьезных разночтений с союзниками по движению, после чего потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.
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