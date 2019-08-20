Ученые выяснили, кто чаще всего становится зависимым от телефонов
Эксперты провели социальный эксперимент для установления причин, из-за которых люди становятся зависимыми от мобильных телефонов и социальных сетей.
Ученые проанализировали анкеты более 300 участников. Среди основных критериев, которые они оценивали, было то, как часто человек отвлекается на смартфон во время разговора с другими людьми.
Результаты показали, что наибольшую зависимость от своих телефонов и соцсетей имеют те, кто указал, что часто испытывает скуку. Эти люди обычно не знают, как себя развлечь. Стоит отметить, что это касается обоих полов. Также исследователи не выявили разницы между сельскими и городскими жителями.
Таким образом, привычка постоянно обращаться к телефону отрицательно сказывается на отношениях с другими людьми, так как человек теряет чувство взаимодействия со своим собеседником, сообщает сайт «Актуальные новости».
Читайте также: Ученые рассказали, как мобильные телефоны влияют на работу мозга