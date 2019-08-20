Ученые рассказали, как мобильные телефоны влияют на работу мозга

Использование мобильного телефона для отдыха между выполнением сложных задач не позволяет мозгу «перезагрузиться», а утомляет его еще больше. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в США.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого студенты должны были решать логические задачи. Некоторым из них разрешили во время перерывов использовать свои телефоны, другим — бумагу и компьютеры. У третьей, контрольной группы перерывов не было.

В результате люди, использующие мобильные во время отдыха, после выполняли упражнение хуже остальных. Им потребовалось на 19 процентов больше времени для выполнения оставшихся задач.

Ученые отметили, что использование телефонов во время выполнения каких-либо дел становится все более распространенным явлением.

— Мы думаем, что такой вид отдыха ничем не отличается от любого другого перерыва. Но телефон может вызвать рост отвлечения внимания, что затрудняет возвращение сосредоточенности на рабочие задачи, — заявила один из авторов исследования — доцент Терри Курцберг.

Она добавила, что даже простой взгляд на телефон может вызвать мысли о проверке сообщений, связи с людьми и доступу к информации, что отрицательно сказывается на дальнейшей работе, сообщает портал EurekAlert.

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