Путин подчеркнул значимость документов о причинах Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость документов о причинах Второй мировой войны.
Приветственную речь главы государства зачитал глава Росархива Андрей Артизов в ходе церемонии открытия историко-документальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».
По мнению Владимира Путина, Вторая мировая война является величайшей трагедией для всего человечества. В некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть ее причины и итоги.
— В угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях, — цитирует приветствие президента РФ РИА Новости.
По словам Путина, представленные на выставке документы «предостерегают от политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз».
На выставке представлены около 300 экспонатов. Подлинные архивные документы, фотографии и музейные предметы рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту.
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