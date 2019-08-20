Сколько времени должны тратить дети на уроки и стоит ли родителям им помогать

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Родителям необходимо понимать, в каких объемах следует давать образовательную нагрузку своим детям, стоит ли им помогать делать уроки и как сделать, чтобы не отбить у школьника желание учиться.

Чтобы ответить на эти вопросы, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, которые не понаслышке знакомы с проблемой.

Мать четверых детей, член Московского общества многодетных семей Ольга Поварницына:

— Мой старший сын школу уже окончил. Настя — на втором курсе колледжа. Валентина перешла в 9-й класс и делает уроки дома. Если что-то непонятно, то всегда спрашивает, а я как могу объясняю. На выполнение «домашки» дочка тратит приблизительно час. Часть этой работы она умудряется делать в школе. Успеваемость у нее средняя — тройки и четверки... А вот младшая, Анна, пойдет в 4-й класс. После занятий она остается в школе до трех часов дня.

Со слов Ольги, Аня на «продленке» уроки не делает — сейчас в школах это не заведено. Можно отдать ее в «продленку», которая до 19 часов, но она платная. А так ребята сидят в классе с преподавателем, а он беседует с ними на какие-то познавательные темы. Поэтому уроки Аня делает дома вместе с мамой.

— Я прихожу после семи вечера, мы садимся за уроки на час–два. Учится дочь неровно, чередуя пятерки с тройками. Эти оценки часто зависят от того, как она подготовилась, и от ее настроения, — пояснила многодетная мать.

Мать троих детей, член Московского общества многодетных семей Людмила Рытикова:

— В школе у меня сейчас учится одна дочь — младшая, Александра. Екатерина и Афанасий уже окончили. То, как дети делают домашнее задание, во многом зависит от принятой в школе методики обучения. Когда старшая дочь пошла в только что открывшуюся в Митино школу, там учителя давали задание, и дети должны были каждую новую тему проходить дома самостоятельно или с родителями. А в классе их уже проверяли, как справились, как все усвоили. Это абсурд! Оценки у детей были плохие, и материал они обычно не знали.

Людмила Рытикова также рассказала, что когда семья в 90-е переехала в другой район столицы, то оказалось, что знания у дочери нулевые — она двоечница. Классный руководитель посоветовала перейти в экспериментальный гимназический класс, куда в это время был набор. Но занятия там платные. Родители отдали Катю и Афанасия туда.

— Ежемесячная плата за одного ребенка была около 30 долларов. Сколько это тогда было в рублях — не помню. Катя очень быстро нагнала упущенное, причем на дом заданий не давали. Александра же учится по обычной программе, получает домашние задания, два дня в неделю остается на «продленку», а все остальное время дома делает уроки. Так что «продленка» — это просто «передержка».

Людмила Рытикова считает, что самый лучший вариант обучения был все-таки в экспериментальном классе. Она уверена, что родителям проще заплатить за качественное обучение и «продленку», где с детьми занимаются, чем делать вместе уроки вечером.

Старший научный сотрудник Института социологии РАН, детский психолог Наталья Гришаева:

— Количество времени, которое тратит ребенок на домашнее задание, варьируется. Это зависит от того, как объяснил учитель новую тему, как ребенок ее усвоил, насколько он самоорганизован и усидчив. Задания иногда задают очень сложные. По нормативам учащийся младших классов не должен делать домашнее задание больше часа. Но на это способны от силы человек пять в классе, и то только те, кто хорошо учится. Остальные делают уроки по два–три часа. Дети запущенные, плохо успевающие могут сидеть над домашним заданием часами.

Гришаева рассказала, что у старшеклассников нагрузки еще больше, ведь они готовятся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. Так что фактически у них нет свободного времени. Исключение составляют разве что очень талантливые дети, которые все ловят на лету.

— Уроки — это бич современных детей. Одна из самых сложных проблем в жизни школьника и его родителей. Дети приходят домой, садятся за уроки и делают их до позднего вечера. Потом сразу ложатся спать. У них нет перерыва и свободного времени. А на родительских собраниях папам и мамам говорят, что домашнее задание надо выполнять обязательно, — пояснила Наталья Гришаева.

Она также затронула тему продленного дня. По ее мнению, обстановка для выполнения уроков на «продленке» не самая лучшая. Но ребенок в 18 часов приходит домой и домашнее задание садится делать с уставшими после рабочего дня родителями. Поэтому, чтобы ребенок делал уроки самостоятельно, готовить его к этому надо еще до школы: формировать у него и ответственность, и усидчивость. Это вопрос общего воспитания. Тогда ученик младших классов будет выполнять задание сам и тратить на уроки не более часа. При этом каждому ребенку необходим режим, он должен выполнять домашние поручения, быть задействован в полезном домашнем труде: уборке игрушек и своей комнаты, уходу за домашним животным. Он должен посещать с родителями бабушку и дедушку, помогать им или пожилым соседям.

— Папа и мама должны подавать пример собственным поведением. Слова плохо здесь помогают. Поэтому воспитание надо начинать с себя. Если такие качества, как ответственность и трудолюбие, не заложены с малых лет, то ребенку трудно будет потом адаптироваться в социуме, — рассказала педагог.

Она напомнила, что ребенок должен четко понимать, что, кроме прав, у него есть и обязанности, что между школой и выполнением домашнего задания нужно делать перерыв. И неплохо было бы посещать спортивную секцию или хотя бы час гулять на воздухе.

Учитель ГБОУ «Школа № 1504» Станислав Лавров:

— Вопрос, как лучше организовать выполнение ребенком домашнего задания, неоднократно поднимался на педагогических и родительских советах. Тема настолько сложная, что она обсуждалась в департаментах и Министерстве образования.

Преподаватель также пояснил, что сейчас в образовательной системе много внимания уделяется здоровью школьника.

— Ребенку в середине дня нужны смена вида деятельности, обеденный перерыв, прием пищи. Кроме того, необходимы физическая активность, свежий воздух и пребывание на солнце. Все это подразумевает здоровый образ жизни. После этого можно переходить к выполнению домашнего задания. Процесс может длиться от получаса до нескольких часов в зависимости от подготовленности ребенка, сложности задач и других факторов.

Учитель подчеркнул, что домашнее задание — это смена вида обучения, переход с классного (очного — под контролем и руководством) на самоорганизованное. Это тот вид деятельности, который ребенок должен организовывать по большей части сам. В этом и заключается смысл домашней работы. А уж выполняют ее дети по-разному: кто-то включает фоновую музыку, кому-то нужна тишина, кто-то делает частые перерывы, отвлекается, кто-то штурмует знания одним рывком.

Станислав Лавров также рассказал о специфике участия родителей в выполнении «домашки» их ребенком:

— С этим в основном родители сталкиваются в начальной школе и отчасти — в средней. Родители не просто помогают ребенку с домашним заданием, а все делают за него. Получается как в песенке: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано: папа решает, а Вася сдает». А потом начинаются проблемы. Отец приходит в школу и требует ответа, почему ребенок получил за сочинение тройку, ведь оно прекрасно написано. А ведь его не смущает, что в тексте ссылки на Ремарка и Хемингуэя, а сынок учится только в начальных классах.

Сейчас часто заводят разговоры о том, что хорошо бы домашние задания вообще отменить. Так удобнее и родителям, и детям. Но, по мнению специалиста, это скажется на качестве не только знаний, но и приобретенных навыков. Дети будут взрослеть, не становясь при этом самостоятельными, они всегда будут ждать указаний и контроля, не сумеют делать правильный выбор.

Лавров как преподаватель одного из столичных вузов предупредил, что студентов, приученных получать знания самостоятельно, видно сразу. Отсюда несложно сделать вывод о том, как их учили в школе, дисциплинированные они и самоорганизованные или же инфантильные:

— Современная высшая школа ориентирована прежде всего на самостоятельность. Поэтому выполнение домашнего задания в школе — это подготовка к взрослой жизни. Это должны понимать учителя, дети и их родители.

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