Вероника Скворцова: Зарплата врачей должна составлять 170 процентов от средней в регионе
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила обеспечивать врачам зарплату, которая будет составлять 170 процентов от средней в регионе. Об этом она заявила на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
— Хотелось бы, чтоб минимальный уровень (зарплаты) составлял 170 процентов (от среднего по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200 процентов (от средней по региону), — приводит слова министра РИА Новости.
Скворцова уточнила, что медсестры первичного звена должны получать зарплату не ниже 70 процентов от средней по региону, фельдшеры — не ниже 120 процентов. Министр уверила, что дополнительных бюджетных средств для этого не понадобится.
Она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу. По ее мнению, это позволит специалистам получать гарантированную часть выплат.
Читайте также: Реальные зарплаты россиян выросли в июле на 3,5 процента