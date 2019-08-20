Экономист: От торговой войны США с Европой и Китаем мы только выигрываем
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, скептически отнесся к прогнозу экспертов Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, согласно которому через год–полтора может начаться кризис, который спровоцирует торговая война США с Китаем.
— Мы видим, что от так называемой торговой войны США с Европой, США с Китаем мы только выигрываем, наращиваем свой экспорт. От давления санкциями, допустим, на Иран, на другие страны Ближнего Востока со стороны США мы тоже получаем дополнительные преференции, потому что выбиваем наших конкурентов, — отметил эксперт.
Никита Исаев призвал обратить внимание на упрочившиеся позиции нашей экономики, несмотря на ее многочисленные недостатки.
— Российская экономика при всей своей уродливости, при отсутствии экономической стратегии, при исключительной зависимости от экспорта достаточно устойчива. У нас рекордные золотовалютные резервы, более 550 миллиардов долларов, которые должны помочь преодолеть гораздо более стрессовые вещи, чем кризисы 2008 и 2014–2015 годов, — сказал он.
В то же время Исаев не исключает, что кризис может быть спровоцирован внутренними факторами неэкономического характера вне прямой зависимости от международной обстановки.
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