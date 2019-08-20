Депутат Рады дал совет Владимиру Зеленскому, как пережить сложную зиму
Депутат Верховной рады Украины пятого и шестого созывов Алексей Журавко дал совет Владимиру Зеленскому, как решить проблему с нехваткой газа на Украине.
20 августа представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украину ожидает трудная зима из-за разногласий с Россией по поставкам газа.
Депутат Алексей Журавко считает, что проблема на Украине решается просто: местным властям необходимо остановить войну в Донбассе и наладить диалог с Россией.
— Вот и все. С этого должен начать Зеленский. Надо просто разговаривать с соседом по-людски, — отметил депутат в комментарии Nation News.
Он также посоветовал властям Украины не искать союзников санкционных действий в отношении РФ.
Напомним, что Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года. С тех пор хранилища страны пополняет топливо, которое Украина покупает по реверсу в Европе.
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