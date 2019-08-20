Выставка «Музыка космоса. От Чайковского до Королева» откроется в Клину
Гитару, которая провела в космосе больше десяти лет, граммофон главного конструктора, картины художников-космистов покажут на выставке «Музыка космоса. От Чайковского до Королева».
Сообщается, что посетить данную экспозицию можно будет в Клину.
— Выставка московского Музея космонавтики откроется в пятницу, 23 августа, в 15:00 в Музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского, — рассказали представители культурного учреждения.
Все экспонаты, которые можно будет увидеть на выставке, представляют разные этапы развития космонавтики в нашей стране.
Еще там можно будет посмотреть нашивки международных космических экипажей: «Союза — Аполлона», станции «Мир» и Международной космической станции.
Читайте также: Около 228 тысяч москвичей посетили выставку «Щукин. Биография коллекции» с 19 июня