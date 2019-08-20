Около 228 тысяч москвичей посетили выставку «Щукин. Биография коллекции» с 19 июня
Почти 228 тысяч москвичей посетили выставку «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ имени А. Пушкина с 19 июня. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе музея.
— По данным на 18 августа, на выставке побывали 227 тысяч 795 человек, — уточнил собеседник агентства.
Выставка коллекции художественных произведений московского купца и коллекционера искусства Щукина продлится до 15 сентября этого года. В экспозиции представлены более 450 произведений. Среди них картины Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо и других художников. Кроме того, гостям представлено большое полотно «Танец» французского художника Анри Матисса. Оно было выполнено по заказу самого мецената.
Ранее сообщалось, что государственные музеи предложили сделать бесплатными для жителей России, а цену на вход для зарубежных туристов наоборот увеличить.
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