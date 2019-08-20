Пять жен режиссера Андрея Кончаловского

Российский и американский режиссер Андрей Кончаловский 20 августа отмечает свой 82-ой день рождения. По этому поводу «Вечерняя Москва» вспоминает женщин, сопровождавших мастера по жизни. У режиссера было пять жен.

Андрей Кончаловский сам неоднократно признавался, что в процессе обучения во ВГИКе он имел прозвище «Безухов». Оно закрепилось за ним, тогда еще – Михалковым, по аналогии с полнотелым персонажем романа Льва Толстого «Война и Мир» Пьером Безуховым. Однако, исходя из биографии режиссера, трудно представить, что те или иные особенности внешности являлись проблемой при «покорении» сердец представительниц прекрасного пола.

Со своей первой супругой, балериной Ириной Кандат, Кончаловский познакомился в возрасте 18 лет. Талантливый молодой режиссер не мешкая сделал красавице предложение. Однако любовная лодка разбилась спустя два года. Но не «о быт», как писал Владимир Маяковский, а об отношения Кандат с дирижером Большого театра, к которому она ушла от режиссера.

Отметим, что в студенческие годы интерес представляли не только романтические, но и дружеские отношения Кончаловского с окружающими. Он был близким товарищем Андрея Тарковского. Молодые люди совместно работали над сценариями фильмов «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Эти картины впоследствии стали не только визитной карточкой Тарковского, но и первыми дебютными работами Кончаловского в качестве актера.

Второй супругой мастера стала Наталья Аринбасарова. Отметим, что она тоже была балериной. Этот брак также нельзя назвать долгим и счастливым – супруги развелись через три года.

Далее в жизни Кончаловского появилась востоковед из Франции Вивиан Годе. В замужестве – Михалкова. Они оформили отношения в 1969-м году. Спустя некоторое время она родила режиссеру сына. Русско-французский любовный союз продержался на протяжении 11 лет.

Четвертая жена кинематографиста – диктор советского телевидения Ирина Мартынова. В этом браке были рождены две дочери. Режиссер и диктор развелись спустя семь лет.

Кроме того, автору «Одиссеи» приписывали романы со многочисленными звездами отечественного и западного кино. В их числе - знаменитая исполнительница роли Мэрри Поппинс, актриса Наталья Андрейченко.

Как передает портал «Стархит», по-настоящему счастливым можно назвать пятый брак Кончаловского с актрисой Юлией Высоцкой, который был заключен в 1998 году. У пары родились два ребенка – дочь Мария и Сын Петр. Известно, что однажды с девочкой произошла трагедия. Вместе с отцом в 2013-м году они попали в ДТП на территории Франции. Сам Кончаловский не пострадал, а вот реабилитация его дочери после аварии продолжается по сей день.

Высоцкая в свою очередь стала для режиссера не только верной супругой и матерью его детей, но и партнером в деле его жизни – кинематографе. Кончаловский часто снимает жену в своих фильмах. Можно вспомнить яркую роль Высоцкой в картине «Глянец» и не только.

Добавим, что пара обвенчалась в 2018 году. Соответственно, влюбленные решились на этот шаг спустя 20 лет совместной жизни.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Сергеевич Кончаловский родился в 1937 году в Москве в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. В юные годы он увлекался музыкой, в связи с чем впоследствии несколько лет обучался в Московской консерватории по классу фортепиано. Однако позднее его заинтересовал кинематограф: в 1964 году он заканчивает режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии им. С. Герасимова (мастерская Михаила Ромма). За годы обучения он исполнял роли в кино, писал сценарии и успел снять свою дебютную короткометражную картину «Мальчик и голубь». За нее был удостоен главного приза на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества в 1962 году.

Ленты, снятые Кончаловским в 60–70 годы, также получали призы различных международных фестивалей. В 1980 году режиссер уезжает в Голливуд, где создает такие фильмы, как «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди», «Танго и Кэш». Спустя десять лет он возвращается на родину и снимает «Ближний круг» и «Курочка Ряба». В 1997 году на экраны выходит двухсерийный телефильм Кончаловского «Одиссея», получивший престижную премию «Эмми».

Не стоит забывать и об успехах Андрея Сергеевича на поприще театрального режиссера. Среди его известных и полюбившихся зрителю постановок спектакль «Чайка» в парижском «Одеоне», оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» в миланском «Ла Скала» и парижской Opera Bastille.

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