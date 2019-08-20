ЦОДД организует праздник «Планета безопасности дорожного движения» в «Сокольниках»
Центр организации дорожного движения проведет праздник в Сокольниках.
31 августа юные москвичи смогут побывать на мероприятии под названием «Планета безопасности дорожного движения».
В этот день ожидаются как образовательные, так и развлекательные программы: лекции, уроки, конкурсы и инсталляции.
Приглашение размещено на странице ЦОДД.
31.08 наше самое любимое - детский праздник в Сокольниках “Планета безопасности дорожного движения”. Кто был - знает, там . Уроки ПДД с лучшими аниматорами, аквагрим, футбол, а в этом году привезём ещё и «танцующий» светофор - да, тот самый с Цветного бульвара. Всех ждём. pic.twitter.com/gfQFiHCcDL— ЦОДД (@gucodd) August 20, 2019
— В этом году привезем еще и «танцующий» светофор — да, тот самый, с Цветного бульвара. Всех ждем, — говорится в приглашении на странице московской организации.
Вход на праздник свободный. Место проведения — Сад астрономов парка «Сокольники». Начало в 12:00.
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