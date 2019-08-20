Субсидии туроператорам для работы с иностранцами увеличат до 800 миллионов рублей
Ростуризм совместно с Министерством транспорта РФ и авиационными властями страны разрабатывают методы, с помощью которых большинство граждан смогут путешествовать по стране. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».
Она считает, что необходимо добиться транспортной доступности для российских граждан.
— Одна из тех мер финансовых, над которой мы сейчас работаем, — это субсидирование туроператоров непосредственно на авиаперевозки, — рассказала руководитель Ростуризма.
По словам Догузовой, объем субсидирования российских туроператоров, занимающихся работой с приезжающими в РФ иностранными туристами, в 2020 году будет увеличен с почти 600 миллионов рублей до 800 миллионов.
Также Ростуризм запустит проект «Русские выходные, или В трех часах до…», чтобы информировать жителей городов-миллионников о том, куда они могут сходить в субботу и воскресенье. Ведомство создаст бесплатный реестр туристических агентств для обеспечения комфортного и безопасного отдыха граждан за рубежом.
Читайте также: Представители АТОР и Ростуризма рассказали, где отдыхали россияне этим летом