Более 1500 человек нашли работу благодаря специализированному центру занятости «Моя карьера»

21 августа в центре занятости «Моя карьера» пройдет тренинг «Как правильно составить резюме». За два месяца работы в центр за помощью обратились 19 тысяч человек.

В специализированный центр занятости «Моя карьера» обратиться может любой — от школьника до пожилого человека. Сама обстановка располагает к общению — большой просторный зал, где почти нет стен и всегда светло, удобные кресла, где посетители ждут электронной очереди. А все рабочие зоны отделены перегородками, и консультации жители получают в приватной обстановке.

Первый, кого встречает здесь соискатель, — администратор. Его задача: поговорить с посетителем, выяснить, какая помощь ему требуется.

— Кто бы к нам ни пришел, он всегда сначала проходит через администратора. Мы должны понять, что действительно нужно человеку: например, консультация карьерного специалиста или психолога. И потом направляем в отдел трудоустройства, — говорит администратор Валентина Бурых.

Далее посетителя встретит специалист отдела трудоустройства. Также с помощью беседы он выясняет, что мешает соискателю найти работу. Потом составляется индивидуальный карьерный сценарий, который может включать профессиональное обучение и тренинги по развитию личных компетенций.

Кроме того, специалисты помогут и с резюме — составить с нуля или сделать более интересным для будущего работодателя.

— Мы сопровождаем соискателей с момента, как они пришли к нам, до того дня, как они закрепятся на новом рабочем месте. И даже тогда мы с ними связываемся и узнаем, нравится ли им на работе, все ли устраивает, — отмечает заместитель начальника отдела организации трудоустройства центра занятости «Моя карьера» Тимур Кабиров.

Обратиться в центр могут не только жители, кто пока не может найти работу, но и уже трудоустроенные граждане, в том числе опытные предприниматели.

Здесь регулярно проходят профессиональные тренинги и мастер-классы — на них можно узнать, как писать продающиеся тексты, как оставаться востребованным на рынке труда и так далее. В общем, все, что нужно знать, чтобы не только получить, но и сохранить работу.

— Я работаю в области информационного обеспечения управления. Сейчас я в поиске работы. Я поняла, что мне интересно писать тексты. Мне хочется знать, как писать их так, чтобы людям нравилось их читать, — рассказывает москвичка Екатерина Малышева.

Центр занятости «Моя карьера» появился два месяца назад, и за это время работу нашли более 1500 человек. С центром сотрудничают крупные IT-компании и торговые сети. Они предоставляют рабочие места и создают учебные программы. Это превращает поиск работы в осознанный и успешный процесс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор центра занятости « Моя карьера»:

— Мы даем инструмент, навык, если выразиться образно, даем нашим клиентам не рыбу, а удочку. Наша основная задача — дотянуть соискателей до открытого рынка труда, сделать их конкурентоспособными на этом рынке, а также оказать необходимую помощь тем людям, которые ищут себя, сомневаются, которым нужна поддержка в самоопределении. Кроме того, после трудоустройства мы сопровождаем наших клиентов в течение трех месяцев, нам очень важно, чтобы человек не просто вышел на работу, но и закрепился там.

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