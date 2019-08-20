Психолог рассказала, как можно лечить профессиональное выгорание

Директор Московской психологической службы населения Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Нина Петроченко рассказала, как справиться с выгоранием.

— Нина Алексеевна, кто наиболее подвержен профессиональному выгоранию?

— Столкнуться с проблемой может практически каждый человек. Однако, как правило, синдром развивается у специалистов «помогающих» профессий. Эта работа связана с эмоционально-насыщенным деловым общением и высокой ответственностью: медицинские и социальные работники, преподаватели, менеджеры среднего звена и руководители, специалисты в сфере управления. Эти люди постоянно в контакте с другими людьми. Выгорание — беда почти всех перфекционистов.

Если у человека завышенные требования к себе, он склонен к тревожности и страдает «сверхответственностью», шансы получить выгорание увеличиваются. Бывает, выгорание возникает элементарно в периоды профессионального кризиса. Человек работает 10–15 лет в одном и том же месте, «засиживается» и начинает скучать. Карьерных перспектив не предвидится, стимул теряется, создаются условия к психологической апатии.

— А как распознать синдром?

— Симптоматика проникает во все сферы жизни человека. Во-первых, он ощущает физические симптомы. Это обыкновенная усталость, быстрая утомляемость, нарушение сна. Могут даже возникнуть проблемы с дыханием, одышка, повышение артериального давления и болезни сердечно-сосудистой системы. Одновременно человек начинает чаще негативно оценивать окружающих его людей, ситуации, испытывать чувство подавленности — это все относится к эмоциональным симптомам. Изменяются и поведенческие привычки: интерес к работе заменяется формальным подходом к выполнению должностных обязанностей. Наконец, вместе с прочими наблюдаются социальные симптомы: теряется любопытство к организации своего досуга и к развлечениям в принципе, человек чувствует себя изолированным от внешнего мира, ощущает себя одиноким.

— Насколько опасен синдром профессионального выгорания?

— Выгорание влечет за собой конфликты и на работе, и дома. Конечно, снижается качество работы: человек допускает все больше профессиональных ошибок. Паниковать не стоит. Поверьте, наш организм обладает огромным потенциалом и гибкостью, и это позволяет нам приспосабливаться к самым разным изменениям. Развитие профессионального выгорания можно предотвратить, а если оно уже настигло, свести к минимуму все возможные последствия тоже возможно!

— Как понять, где профессиональное выгорание, а где действительно сигнал к действию: работу надо менять?

— Универсального ответа здесь нет. Лучше всего на эту тему пообщаться с психологом. Эксперт поможет человеку посмотреть на ситуацию извне и увидеть перспективы в профессиональном развитии.

— То есть самостоятельно победить профессиональное выгорание нельзя?

— Можно. Но все зависит от его степени, а также от самого человека. Имеются базовые принципы, которыми стоит воспользоваться каждому.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Во-первых, нужно запомнить несколько тезисов. Проблемы — неотъемлемая часть нашей жизни. Общение с близкими — лучшая профилактика стрессов и других эмоциональных проблем. Конкуренция не всегда нужна в работе.

И еще следует учитывать, что все начинается с установки «мое внутреннее состояние зависит только от меня». Во-вторых, попробуйте приобрести полезные привычки: научитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; записывайте свои достижения, периодически перечитывайте их и гордитесь ими; концентрируйтесь на приятном — больше думайте о позитивных моментах своей жизни; обязательно находите время для отдыха; научитесь расставлять приоритеты в своей работе; определите краткосрочные и долгосрочные цели и сделайте их своими ориентирами; распределяйте свои нагрузки равномерно; подумайте, какие ситуации вызывают стресс, как научиться их смягчать; изучите приемы саморегуляции состояния.

— А что такое «приемы саморегуляции состояния»? Можно контролировать свое состояние и умерить синдром профессионального выгорания?

— Такие приемы на самом деле есть у каждого. Кто-то читает книги, другие занимаются спортом, третьи предпочитают массаж. Психологи рекомендуют техники позитивного мышления, дыхательные техники и техники мышечной релаксации. Есть, например, упражнение «переоценка трудных ситуаций». Нужно спросить себя, что ожидает меня в самом худшем случае, приготовиться принять это как неизбежное, а затем спокойно подумать, как изменить ситуацию.

— Что делать, если все способы перепробованы, а результата так и нет?

— Если с симптомами выгорания справиться самостоятельно совсем не получается, нужно обратиться к специалистам как можно скорее. Наши психологи в Московской службе психологической помощи населению проводят индивидуальные консультации и составляют программы поддержки с учетом особенностей человека и сложившейся ситуации. Это помогает не только победить выгорание, но и сохранить здоровье и профессиональное долголетие.

СПРАВКА

Нина Алексеевна Петроченко родилась 18 июня 1962 года в Москве. Имеет высшее образование по специальностям «дефектология» и «практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса». Является членом московского отделения Российского психологического общества.

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