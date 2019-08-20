Скончалась актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
— Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства, — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о дате, времени и месте прощания станет известна позже.
Александра Назарова родилась в Ленинграде в 1940 году в актерской семье. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.
Актриса снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. Известна по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?» и сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», а также по работе в театре имени Ермоловой. Кроме того, артистка занималась озвучиванием героев в фильмах, среди которых «Матрица. Перезагрузка», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Интерстеллар» и другие.
Назарова получила почётное звание народной артистки России в 2001 году.
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