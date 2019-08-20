Телефон доверия доступен круглосуточно

Более 23 тысяч абонентов позвонили на телефон неотложной психологической помощи 051 с начала этого года. «ВМ» выяснила, как работает эта служба.

Семейные конфликты, профессиональное выгорание или воспитание детей — вопросы, с которыми обращаются люди, совершенно разные. Каждый день на номер 051 поступают десятки тревожных звонов. И психологи стараются помочь всем.

— Пять смен по 6 человек круглосуточно, без выходных и праздников, оказывают бесплатную и конфиденциальную психологическую помощь, — рассказали в прессслужбе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Получить консультацию специалиста можно и в интернете. Четыре психолога ежедневно общаются с абонентами посредством видео-, аудио связи или электронной переписки.

Кстати, с прошлого года операторы сотрудничают с «Системами-112». По словами руководителя филиала «Телефон неотложной психологической помощи 051» Любови Терневской, психологи тесно взаимодействуют со службами МЧС, полиции и скорой помощи.

— В случае необходимости передают информацию спасателям, медикам или полицейским, которые выезжают на место, — рассказала она.

В свою очередь специалисты «Системы-112» оповещают психологов о каждой попытке суицида и звонят на 051 в случаях, когда человек просит о психологической по мощи.

— Как правило, это связано с суицидальными намерениями, когда человек сам просит ему помочь. Бывали случаи, когда человек уже выпил таблетки или вскрыл себе вены, был сильно напуган и просил ему помочь. Либо спасатель решает, что одного разговора недостаточно и человеку требуется психологическая, психиатрическая либо медицинская помощь, — пояснила Любовь Терневская.

Чаще всего — 70 процентов звонков — люди жалуются на проблемы взаимоотношений между детьми и родителями, супругами, друзьями. С психическим здоровьем связано 20 процентов звонков. В службе отметили, что женщины обращаются за психологической помощью чаще, чем мужчины. Также на линию в основном обращаются люди в возрасте от 26 до 60 лет.

А с апреля любой человек может позвонить по номеру 051 и сообщить о жестоком обращении с ребенком. Сюда же могут звонить и сами дети, когда им нужна поддержка.

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