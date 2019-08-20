Митинцам-героям посвятили ивовую, березовую и яблоневую аллеи

20 августа на Митинский улице по программе «Мой район» открылся новый сквер, посвященный героям войн и участникам устранения последствий катастроф.

Теперь выходя со станции Московского метрополитена «Митино» горожане попадают в небольшой уютный сквер, который благодаря программе «Мой район» теперь доходит до самой улицы Барышиха, превращая Митинскую в настоящий зеленый бульвар.

Этот бульвар получил название «Память сильнее времени». Всего специалисты во время благоустройства этой территории вдоль улицы высадили более 100 деревьев. Ивовая аллея посвящена героям Великой Отечественной войны, березовая — ветеранам Афганистана. А яблоневая — всем, кто участвовал в спасательных операциях и в устранении последствий катастроф.

Открытие сквера стало для жителей района Митино настоящим праздником: горожане отметили его с песнями, воздушными шарами, детскими мастер-классами и прочими атрибутами районного торжества.

— В этом году многое делается в Москве по программе «Мой район», много решается вопросов по благоустройству, созданию комфортной инфраструктуры для горожан, — отметил в своей торжественной речи префект Северо-Западного округа столицы Алексей Пашков. — В нашем округе отремонтировали более 200 дворов, благоустроили более 40 гектаров зеленых территорий.

Алексей Пашков поблагодарил самих митинцев за советы, идеи, предложения, которые они высказывали относительно проектов благоустройства. Как отметил префект, без москвичей и их активного участия не было бы программы «Мой район».

Среди почетных гостей на открытии сквера оказался Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Для него как для участника афганской, первой и второй чеченских войн и войны в Таджикистане особенно ценна памятная аллея в сквере.

— Митино — район молодой, зеленый. Здесь проживают все категории граждан: ветераны, молодежь, дети. На территории района находится множество школ, детских садов. Еще здесь хорошая экология. А теперь в новом сквере можно будет собираться и отмечать праздники, — поделился впечатлениями Герой России.

Гуляя по бульвару, внимательные жители могут увидеть памятную доску и девять зеркальных стел — это мемориал, посвященный митинцам, которые погибли при исполнении воинского и служебного долга.

СПРАВКА

Работы по благоустройству специалисты провели и во дворе, который расположен между домами № 25, 27 и 25, корпус 1, по Митинской улице. Здесь рабочие заменили асфальт, проложили удобные дорожки для пешеходов, разбили цветники. Для малышей обустроили новую детскую площадку, а для любителей поупражняться на свежем воздухе — спортивную площадку с тренажерами.

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