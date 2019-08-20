Поезд Конаково ГРЭС — Москва задерживается по техническим причинам
Поезд № 6615, следующий по маршруту Конаково ГРЭС — Москва, задерживается по техническим причинам.
Состав может прибыть в пункт назначения с опозданием на один час. Также маршрут поезда № 6614 Москва — Конаково ГРЭС сократят до станции Конаковский Мох. Пассажиры смогут доехать до конечной остановки на следующей электричке.
По техническим причинам задерживается поезд № 6615 (Конаково ГРЭС – Москва). Задержка может составить до 1 часа. Также маршрут поезда № 6614 (Москва – Конаково ГРЭС) будет сокращён до ст. Конаковский Мох – пассажиры смогут уехать до ст. Конаково ГРЭС на следующем поезде.— Московско-Тверская ППК (@mtppk) 20 августа 2019 г.
Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения. Ведомство приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, сообщили в Twitter Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
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