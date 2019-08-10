Поезда между Москвой и Абаканом изменят маршрут
Пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрута следования поездов между Москвой и Абаканом.
Как уточнили в компании-перевозчике, из-за временного прекращения движения на участке Ачинск-2 — Назарово 10 и 11 августа поезда Абакан — Москва, Москва — Абакан, Абакан — Новосибирск и Новосибирск — Абакан проследуют через станции Красноярск и Саянская.
При этом на участок Абакан — Назарово выйдет дополнительный состав, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов в войсковой части в Ачинске Красноярского края. В связи с ЧП местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения. В график и схему движения транспорта были внесены коррективы.
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