Два поезда между Москвой и Абаканом прибудут с задержкой из-за ЧП в Ачинске
Два поезда между Москвой и Абаканом прибудут в пункты назначения с задержкой из-за ЧП на военных складах в Ачинске. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.
Пассажирский поезд №68 прибудет в Абакан в 9:40 по местному времени. Он задержится на четыре часа. Поезд №67 Абакан — Москва следует по измененному маршруту. О времени прибытия на конечную станцию станет известно позднее, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что пожар на складе боеприпасов в войсковой части в Ачинске произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Взрывы на пороховом складе прекратились. В связи с ЧП местных жителей эвакуируют. Для них развернуты пункты временного размещения в райцентре и окрестных поселках.
Читайте также: Детонация пороховых зарядов боеприпасов на складе в Ачинске прекратилась