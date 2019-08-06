Детонация пороховых зарядов боеприпасов на складе в Ачинске прекратилась
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал о ситуации на складе боеприпасов в войсковой части в Ачинске, где 5 августа произошел пожар.
По его словам, детонация пороховых зарядов боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. На складе остается угроза взрыва отдельных боеприпасов, передает РИА Новости.
Пожар на территории Ачинска произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Огонь распространился по хранилищу пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Число пострадавших достигло 11 человек. В тушении пожара поучаствовали представители Минобороны РФ.
Пресс-служба администрации города Ачинск Красноярского края подтвердила, что взрывы на пороховом складе прекратились. В связи с ЧП местных жителей эвакуируют. Для них развернуты пункты временного размещения в райцентре и окрестных поселках.
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