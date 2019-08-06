Самолеты с роботами вылетели из Москвы в Ачинск
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России подтвердила, что из Москвы в Ачинск Красноярского края отправились самолеты с робототехническими комплексами, которые помогут в борьбе с последствиями взрывов и пожара на хранилище зарядов.
В ведомстве уточнили, что прибытие самолетов ожидается утром 6 августа, сообщает ТАСС.
Напомним, пожар в военной зоне на территории Ачинска разгорелся 5 августа в 13:00. Огонь распространился по хранилищу пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате прогремели взрывы.
Число пострадавших к настоящему времени выросло до девяти человек. Из-за взрывов эвакуированы свыше 3,5 тысячи жителей Ачинска.
На базе Главного управления МЧС России в Ачинском районе Красноярского края организовали горячую линию, по которой можно узнать о местонахождении пунктов временного размещения и получить помощь психологов.
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