Горячую линию открыли после взрывов в Красноярском крае
На базе Главного управления МЧС России в Ачинском районе Красноярского края организовали горячую линию. Информация об этом передается на официальной странице ведомства в социальных сетях.
Номер телефона горячей линии: +7 (391) 275-16-41.
— По указанному телефону жители могут уточнить информацию о местах расположения ПВР, а также получить помощь психологов, — сообщается на странице МЧС в Twitter.
#НовостьМЧС #МолнияМЧС— МЧС России (@MchsRussia) 5 августа 2019 г.
В Ачинском районе, на базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон "Горячая Линия" +7 (391)275-16-41. По указанному номеру жители могут уточнить информацию о местах расположения ПВР, а также получить помощь психологов МЧС России #МЧСРОССИИ
Напомним, что пожар в военной зоне на территории Ачинска разгорелся 5 августа в 13:00. Огонь распространился по хранилищу пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате произошли взрывы. Число пострадавших, как известно на данный момент, достигает восьми человек.
Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что ситуация критическая. В настоящее время производится эвакуация местного населения.
Читайте также: Самолеты-разведчики выявили 11 очагов возгорания в Сибири