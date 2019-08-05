Эксперт рассказал, почему эвакуация под Ачинском происходит в радиусе 20 километров

В Красноярском крае объявлена экстренная эвакуация в радиусе 20 километров от армейских складов, располагающихся в районе города Ачинск. Кроме того, Главное управление МЧС по Красноярскому краю начало массовое оповещение об опасности. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, действительно ли взрывы военных складов так опасны для населения.

Как заявил президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, бояться подобного бедствия жителям близлежащих населенных пунктов можно и нужно. Однако при этом поддаваться панике не стоит, необходимо внимательно следовать инструкциям, которые дают представители МЧС, местной военной части или военкомата, а также сотрудников полиции или Росгвардии.

— Все зависит от того, что именно хранится на складах. Этого мы объективно знать не можем, но меры предосторожности лучше принимать максимальные. Есть снаряды, которые или сами по себе, или их осколки, могут разлетаться на весьма значительные расстояния — вплоть до десятков километров. И когда идет эвакуация в радиусе тех же 20 километров от очага, это в первую очередь забота о безопасности граждан, — подчеркнул Иосиф Линдер. — При массовых взрывах появляется эффект усиления взрывной волной, когда баллистические элементы разбрасываются на очень большое расстояние из-за того, что одна детонация накладывается на другую.

Также, пояснил эксперт, осколки могут раскаляться до очень высоких температур, поэтому при попадании в деревянные постройки или другие легковоспламеняющиеся объекты вызывают возгорание. При этом следует понимать, что сама эвакуация происходит с запасом, а не строго по периметру предполагаемого разлета боеприпасов. Ведь если пожар произойдет в пределах пяти-восьми километров от очага, то при соответствующей погоде огонь начнет волной активно распространяться и эвакуировать людей станет невозможно, они станут жертвами вторичного воздействия взрыва.

— При эвакуации, прежде всего, реализуется концепция безопасности прилегающей территории и проживающего там населения в зависимости от типов боеприпасов, хранящихся на месте. Соответственно периметр варьируется от сотен метров до десятков километров. А если на складе имеются боеприпасы, имеющие техническую возможность полета, то тогда расстояние резко увеличивается. Ракета или мина, устремившиеся по непредсказуемой траектории, улетают очень далеко и способны привести к фатальным результатам, — добавил Линдер.

Если же по каким-то причинам вы не покинули опасную зону, то следует попытаться спрятаться от поражающих элементов. Однако следует учитывать характеристики места, которое планируется выбрать временным укрытием. Если это деревянное здание, то надо смотреть, насколько серьезен накат и какая толщина бревен. А вот обычный дачный домик вряд ли спасет от снаряда или осколков.

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