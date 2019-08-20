Удивительная, уникальная. Не стало Александры Назаровой

Народная артистка России Александра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в семье актеров в Ленинграде. Туда же она вернулась после войны из эвакуации. Квартира их оказалась занятой, и семью поселили в общежитии во дворе театра «Ленсовет», который тогда назывался «Новый театр». Там работали родители маленькой Саши. Сашенька много крутилась за кулисами, многократно видела спектакли. И в итоге сама стала играть с родителями на одной сцене: в «Норе» по пьесе Ибсена, в «Гибели дракона». Причем в последнем она играла мальчика, в то время ей ведь было всего семь лет. А еще она много ездила вместе с труппой, очень любила гастроли и именно с тех пор «заразилась» путешествиями. Хотя всегда признавалась, что жить хотела бы только в Москве.

А в Москве актриса оказалась, потому что влюбилась. Влюбилась в режиссуру Эфроса, увидев однажды его спектакль «Друг мой Колька». Это был гениальный спектакль, и Александра поняла, что хочет работать только с этим режиссером. Она приехала к Эфросу из Питера, чтобы показаться, неожиданно понравилась ему, и на нее полетела заявка в ЛГИТМиК, где девушка тогда училась. Проработала в Детском театре у Эфроса Назарова три года. Ну а уж потом был Театр имени Ермоловой.

В Театр Ермоловой она пришла в 1965-м… На его сцене служила 54 года. Очень много играла в классике. Пристли, «Время и семья Конвей» (Кэролл); Ануй, «Бал воров» (Жюльетта); Гибсон, «Сотворившая чудо» (Элен); Анчаров, «Теория невероятности» (Катарина); Мрожек, «Танго» (Евгения); Норман, «Спокойной ночи, мама» (мама); Шиллер, «Мария Стюарт» (Анна Кеннеди) — эти и еще десятки других ролей радовали в течение десятилетий поклонников ее таланта.

Александра Назарова с Анастасией Заворотнюк Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Сыграла Александра Ивановна десятки великолепных ролей и в кино. Но поистине звездной для нее неожиданно стала роль бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». Хитроватая бабулька с невероятной житейской смекалкой очень пришлась по душе российскому зрителю. Образ этот разительно отличается от американской «кальки», проданной нашему каналу СТС и вышедшей на Западе, именно потому, что Назарова сумела привнести в него теплоту и юмор. Родившейся в Ленинграде интеллигентной Александре Ивановне труднее всего давалось в этом сериале украинское «гэканье». А попала она в «Няню» из передачи «33 квадратных метра», после того как сыграла там дурную тетку, которая приезжает в гости и «наводит шороху». Поначалу продюсеры думали, что в «Няне» Назарова будет занята день–два. Но вот что такое настоящий талант: актриса добавила в действо столько энергии и заразительности, приправив все это импровизацией и юмором, что ей срочно дописали текст, и баба Надя «пошла» из серии в серию, из сезона в сезон.

В жизни Александры Назаровой была трагедия личного характера. Она стала приемной матерью для маленькой дочери своего сына. И воспитывала девочку как собственного ребенка, вкладывая в нее всю теплоту и заботу, на которые было способно ее страдающее и талантливое огромное сердце…

Светлая Вам память, Александра Ивановна. Нам будет Вас сильно не хватать.

О дате, времени и месте прощания «ВМ» сообщит дополнительно.