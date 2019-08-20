Получить бесплатную консультацию психолога можно в павильонах «Здоровая Москва»

Получить бесплатную консультацию психолога можно теперь и в парках столицы. Специалисты ведут прием в павильонах «Здоровая Москва».

На индивидуальных и групповых консультациях и тренингах будут говорить о взаимоотношениях в семье, душевном здоровье, разрешении конфликтов и личностном развитии.

— В мегаполисе люди часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, которые могут приводить к таким негативным последствиям, как нервные срывы, эмоциональное выгорание, психосоматические заболевания, депрессия и другие. Чтобы нормализовать психологический климат и снизить эмоциональное напряжение, необходимо заботиться о себе: уделять время семье, любимым занятиям, находить время для отдыха, — рассказал заместитель директора Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников.

Он также сказал, что общение с психологами позволит найти внутренние ресурсы, поднимет настроение, поможет справиться с проблемами и преодолеть любые жизненные трудности.

— Очень важно найти в городской суете место, где можно успокоиться, поразмышлять о важном и почувствовать заботу о себе, — добавил Постников.

Получить консультацию можно по будням с 16:00 до 18:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— С августа психологи нашего департамента присоединились к работе павильонов «Здоровая Москва» в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации. Отмечу, что душевный комфорт наших горожан — это гарант счастливой и долгой жизни.

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