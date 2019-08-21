Директор Третьяковки рассказала об обновленной экспозиции
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, чем порадует посетителей обновленная экспозиция музея.
Как пояснила Трегулова, в Третьяковке исходят из соображения, что постоянная экспозиция может и должна обновляться, ведь запасники галереи гораздо богаче, чем демонстрируется в залах.
В музее открылся зал коллекционера Георгия Костаки, завещавшего значительную часть своего собрания Третьяковке. Кроме того, в экспозиции отныне будут выставлять сразу два «Черных квадрата» Казимира Малевича — 1915 года и 1923 года. Как уточнила Трегулова, еще два полотна с таким же названием хранятся в Эрмитаже и Русском музее.
Что касается здания Третьяковской галереи на Крымском валу, его закроют на период реконструкции — предположительно с 2023 года по 2027 или 2028 год. Выставки будут проводиться в здании музея на Кадашевской набережной, сообщают «Известия».
Ранее в пресс-службе Третьяковки рассказали, что более 600 тысяч человек посетили масштабную ретроспективу художника Ильи Репина за пять месяцев. Выставка открылась в середине марта и работала до 18 августа.
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