Мосгосэкспертиза выдала почти четыре тысячи положительных заключений с начала года
Пресс-служба комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) подтвердила, что ведомство с начала 2019 года выдало почти четыре тысячи положительных заключений.
Как уточнила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, за прошедшие семь месяцев выдано около 4,7 тысячи заключений, в том числе свыше 3,8 тысячи положительных.
Отрицательных заключений было выдано всего 879 за тот же период.
По словам Яковлевой, этот показатель демонстрирует рост темпов и качества работы ведомства и позитивно влияет на динамику развития Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза рассмотрела более 200 объектов в ТиНАО за пять лет.
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