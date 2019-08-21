Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Пулинец рассказал, что входит в функции спутников «Ионосфера-М», которые отправят на околоземную орбиту в 2021 году.
По словам ученого, данные аппараты относятся к классу ионозондов. Они будут вести мониторинг космической погоды и составят карту озонового слоя Земли с помощью озонометра.
Эксперты надеются, что спутники помогут установить точную причину появления озоновых дыр, ведь главенствовавшую ранее теорию о разрушительном эффекте промышленного производства не подтверждает появление дыр над районами, где оно не развито.
Почетный научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин предположил, что толщина озонового слоя сопряжена с климатом и погодой — уточнить эту версию помогут аппараты «Ионосфера-М».
Как уточнил Пулинец, летные образцы уже готовы, сообщает РИА Новости.
Ранее исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта подтвердили гипотезу о том, что изменения климата у поверхности Земли влияют на погоду в ближнем космосе.
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