Подавляющее большинство россиян признались в нелюбви к фотосъемке

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, приуроченный ко Всемирному дню фотографии, который отмечался 19 августа.

Как выяснилось, 82 процента опрошенных россиян не любят фотографироваться. Чаще о нелюбви к фотосъемке заявляли мужчины (84 процента против 79 процентов опрошенных женщин), пожилые респонденты (88 процентов) и сельские жители (87 процентов).

Наряду с этим 70 процентов участников исследования признали, что все равно фотографируются, хотя 47 процентов утверждают, что недовольны тем, как получаются на снимках. Нравятся полученные фотографии 45 процентам опрошенных.

Чаще всего россияне фотографируются при помощи камеры мобильного телефона (82 процента). Цифровые фотоаппараты применяют 15 процентов, пленочные — лишь один процент.

Полученные фотоснимки респонденты, по их признанию, часто выкладывают в социальные сети. При этом молодежь в возрасте от 18 до 24 лет предпочитает «ВКонтакте» и Instagram (84 и 83 процента соответственно), а пожилые участники опроса в возрасте от 60 лет чаще размещают фото в «Одноклассниках» (92 процента).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит ТАСС.

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