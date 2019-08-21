Ольгу Бузову обвинили в плагиате
Украинская певица Ольга Полякова обвинила российскую коллегу Ольгу Бузову в самовольном заимствовании элементов ее образа и клипа.
В своем Instagram Полякова опубликовала ряд коллажей, на которых совместила свои снимки с фотографиями Бузовой в схожих, по ее мнению, образах. Публикацию сопровождает подпись о том, что «приятно быть цитируемым живым классиком».
Однако не все подписчики Поляковой согласились с ее мнением о плагиате. Ряд интернет-пользователей напомнили певице, что элементы моды 1980-х годов активно используют многие звезды. Нашлись и те, кто посоветовал Поляковой взглянуть в зеркало и подумать, на кого похожа она сама.
Тем временем в Сети обсуждают неудачное заявление Ольги Бузовой, объявившей себя блокадницей. После резкого шквала критики телезвезде пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram.
Читайте также: Варвара Визбор сказала, что ее печалит популярность Ольги Бузовой