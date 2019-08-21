Представители Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН впервые посетят Москву
Москва впервые примет делегатов Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН 14 и 15 сентября, сообщила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.
— Это большая честь и ответственность — принимать в нашем городе делегатов Генассамблеи и в то же время возможность повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене. Уже сейчас в московской программе планируют принять участие представители профильных министерств и ведомств, а также организаций в сфере туризма из 60 стран мира, — рассказала Проничева.
Отмечается, что на протяжении двух дней в деловых сессиях, официальных встречах и других мероприятиях будут присутствовать министры, делегаты и представители государственного и частного сектора стран, которые участвуют в организации. Особое место в обсуждениях займут темы развития туризма, образования, рабочих мест и развития технологий.
Помимо этого, для гостей проведут увлекательные экскурсии по достопримечательностям Москвы, что позволит им ближе познакомиться с жизнью и культурой российской столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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